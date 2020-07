Pedro Sousa está de regresso

Já sem João Sousa, de regresso a Espanha depois de ter competido nas duas primeiras etapas do circuito sénior da Federação Portuguesa de Ténis, Pedro Sousa, número dois português e 110º ATP, é o primeiro cabeça de série da terceira etapa, que arrancou ontem com a fase de qualificação na Figueira da Foz.

Pedro foi sorteado no grupo do seu jovem parceiro de treinos, Luís Faria, semifinalista em Lisboa. Frederico Silva e João Monteiro estão no Grupo 2, Gastão Elias e Nuno Borges no 3, ao passo que Tiago Cação e Duarte Vale estão no 4.

No quadro feminino, destaque para o facto de Matilde Jorge ter sido sorteada pela terceira semana seguida no grupo de Ana Filipa Santos.

Novos rankings

Entretanto, o ATP Tour anunciou ontem um novo sistema de rankings adaptado à nova realidade pós-pandemia.

O circuito vai adotar até ao final de 2020 um sistema de 22 meses (em vez de 12) em que ninguém perde pontos até ao final do ano. Rafael Nadal, por exemplo, não perde qualquer ponto mesmo que não defenda os títulos no US Open e Roland Garros.