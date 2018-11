Pedro Sousa garante acesso às meias-finais do challenger de Montevideu

O tenista português Pedro Sousa protagonizou esta sexta-feira uma excelente recuperação e apurou-se para as meias-finais do challenger uruguaio de Montevideu, ao vencer o espanhol Daniel Gimeno-Traver em três sets.Pedro Sousa, 114.º do ranking mundial, perdeu o primeiro parcial por 6-3 e esteve a perder o segundo por 5-2, altura em que encetou a reviravolta e venceu por 7-5.Frente ao atual 184.º da hierarquia mundial, Pedro Sousa entrou muito forte no terceiro set, chegando rapidamente aos 3-0, ainda permitiu um jogo ao adversário, que na primeira ronda tinha eliminado o também português Gastão Elias, fechando o parcial com 6-1, num jogo que durou uma hora e 46 minutos.Nas meias-finais, o jogador luso vai medir forças com o argentino Guido Pella, segundo cabeça de série e 65.º do mundo, que hoje beneficiou do abandono por lesão do italiano Lorenzo Giustino (205.º), numa altura em que o sul-americano vencia o embate por 6-1 e 3-2.