Pedro Sousa, Nuno Borges e Gastão Elias nos 'quartos' do 'challenger' de Oeiras

Pedro Sousa, Nuno Borges e Gastão Elias conquistaram esta quarta-feira o passaporte para os quartos de final do 'challenger' 3 de Oeiras, torneio de categoria 125 do ATP Challenger Tour, no Complexo Desportivo do Jamor, onde Frederico Silva foi eliminado.

O lisboeta Pedro Sousa, 111º colocado no 'ranking' ATP, precisou de apenas dois 'sets' para bater o holandês Botic Van de Zandschulp (153.º ATP), com os parciais de 6-3 e 6-2, ao fim de 59 minutos na terra batida do 'centralito' do Jamor.

Além de garantir um encontro na próxima fase com o jovem francês Hugo Gaston (168.º ATP), de 20 anos, graças ao triunfo de hoje, Sousa, de 32 anos, garantiu o estatuto de melhor português na hierarquia mundial, pela primeira vez na carreira, ultrapassando João Sousa, número um nacional desde setembro de 2012.

"O mais importante para mim é jogar bem. Gosto muito do João, é meu amigo e respeito tudo o que ele fez. Passá-lo nunca foi o meu objetivo", sublinhou, defendendo ter feito um "grande encontro" frente a Zandschulp, ter sido "regular, cometido poucos erros" e ter ficado "contente por passar aos quartos de final."

Assim como Pedro Sousa, Nuno Borges também saiu vitorioso do confronto com espanhol Pedro Martínez, que cedeu pelos parciais de 6-2 e 6-4, ao cabo de uma hora e 23 minutos.

Depois de se ter sagrado vice-campeão do 'challenger' 2 de Oeiras e de ter disputado a segunda ronda do Estoril Open com o croata Marin Cilic, naquela que foi a sua estreia em torneios do ATP, o jovem da Maia, de 24 anos, continua a exibir-se a bom nível e vai discutir o acesso às meias-finais no Jamor com o argentino Facundo Bagnis (109.º ATP).

O sétimo cabeça de série, de 31 anos, derrotou Frederico Silva, que, apesar de ter conquistado o primeiro parcial, não resistiu e cedeu por 2-6, 6-4 e 6-2, em duas horas e 21 minutos.

Ao contrário do tenista das Caldas da Rainha, que atingiu esta semana o melhor 'ranking' da carreira na 169.ª posição, Gastão Elias, embora tenha sido obrigado a jogar três 'sets', conseguiu somar mais uma vitória, desta feita ante o argentino Federico Coria, por 6-4, 4-6 e 6-4, ao fim de duas horas e nove muitos.

Nos quartos de final, o jogador da Lourinhã, número 358 do mundo e antigo 'top 60', terá como adversário o jovem prodígio Carlos Alcaraz (114.º ATP), de 18 anos, que superou o norte-americano Brandon Nakashima, com os parciais de 3-6, 6-4 e 6-4.

SRYS // AJO

Lusa/Fim