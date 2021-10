Polícia chamada a hotel por causa de discussão entre Nick Kyrgios e a namorada

O tenista Nick Kyrgios voltou a dar que falar. Desta vez, o jogador australiano que é conhecido por momentos espetaculares dentro do court, mas também polémicas dentro e fora dele, teve um desentendimento de grandes proporções com a sua companheira que apenas foi parado pela polícia.





O jogador de 26 anos regressou ao país natal, depois de várias semanas fora, em competição. Porém, a Austrália é um dos países que impõe uma quarentena obrigatória de 10 dias a todos os que entram no país. Deste modo, Kyrgios decidiu desfrutar dos 10 dias de quarentena com a namorada, Chiara Passari.O tenista n.º 97 do ranking ATP alugou uma habitação num hotel na cidade de Adelaide e o plano seria passar toda a quarentena naquele local tranquilo na companhia da namorada. Porém, a tranquilidade durou pouco. Segundo a ‘SMH’, na noite desta quinta-feira, Kyrgios e Passari tiveram uma discussão de tal modo grave que obrigou vários clientes do hotel a chamar a polícia, com receio de que algo pior pudesse acontecer.Os agentes da polícia apressaram-se até ao hotel, onde separaram o casal, obrigando-os a ficar em quartos diferentes durante os restantes dias da quarentena. Apesar disto, na chegada ao local a policia não identificou qualquer indício de delito ou agressão por parte de ambos.Esta não foi a primeira vez que o casal teve este tipo de problemas, tendo jáe trocado vários insultos nas redes sociais. A namorada do tenista chegou a acusá-lo de abusos emocionais publicamente, porém voltaram a juntar-se, numa relação que parece ser tensa.Este episódio acontece num momento em que, no mundo do ténis, se tem estado particularmente atento aos problemas entre os atletas e os seus companheiros, com a ATP a investigar Alexander Zverev, número 4 da hierarquia mundial, porfeitas pela namorada do jogador.