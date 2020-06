Presidente do ATP sobre Dimitrov, Djokovic e companhia: «Parecem crianças»

Andra Gaudenzi, presidente do ATP, mostrou-se muito preocupado relativamente ao que sucedeu no Adria Tour, torneio de exibição organizado por Novak Djokovic, no último fim de semana. Os jogadores que participaram no evento não tiveram qualquer preocupação com distanciamento social ou uso de máscaras, estiveram em festas, jogaram basquetebol, futebol e conviveram com crianças. No domingo Dimitrov admitiu que deu positivo à covid-19; seguiram-se Viktor Troicki, Borna Coric e agora Novak Djokovic.





Abraços, jogos de basket e até convívio com crianças: Dimitrov dá positivo e lança o pânico



"Isto é como quando dizes às crianças que ponham um capacete para aprender a andar de bicicleta. Depois caem e começam a usar o capacete", disse o italiano, em declarações ao 'New York Times'."Agora já sabemos que todos podem ser infetados facilmente. Isto fará com que tenhamos mais cuidado e que as pessoas tenham mais tolerância aos protocolos que vamos aplicar", referiu Gaudenzi.