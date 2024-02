Qualifying do 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António arranca com 20 portugueses

Tem início este domingo o qualifying do 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António, com a participação de 48 atletas de 15 países. O ténis português está representado por 20 tenistas, com destaque para Rodrigo Fernandes, Gonçalo Falcão e Gonçalo Marques que integram a lista de 16 cabeças de série – onde está igualmente Pavlos Tsitsipas, irmão do cotado Stefanos Tsitsipas, atual 10.º do ranking mundial.

Os 16 encontros agendados para domingo terão início às 10 horas, mas a previsão de chuva poderá perturbar o normal decorrer da jornada. Seis dos 17 tenistas portugueses que entrarão em acção na primeira ronda do qualifying, vão jogar entre si: Ricardo Batista-João Portugal, Afonso Almeida-Afonso Portugal e Valentin de Carvalho-João Maria Soares.

O 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António é uma prova do ITF World Tennis Tour organizada com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. O torneio decorre até 18 de Fevereiro e distribui um prize-money total de 25 mil dólares.



Autor: Pedro Keul