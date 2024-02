Quatro vitórias lusas no 2.º dia do qualifying do 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António

Rodrigo Fernandes, Tomás Cortez, João Dinis Silva e Martim Simões estiveram entre os vencedores no segundo dia da fase de qualificação do 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António. Os três primeiros avançaram para a terceira das quatro rondas que irão apurar mais oito nomes para o quadro principal.

Martim Simões (1933.º ATP) completou o encontro da ronda inicial iniciado na véspera com o espanhol Ivan Perez Martin (966.º ITF) e reverteu o sentido do segundo set (2-4), para vencer, por 6-1, 7-6 (7/4). O adversário da segunda ronda é o compatriota Francisco Rocha (934.º), o sétimo mais cotado do qualifying.

Já na segunda ronda, Rodrigo Fernandes, 1192.º no ranking ATP e 13.º na lista de favoritos, cedeu apenas um jogo ao suíço Jasin Jakupi (2216.º no ranking ITF): 6-0, 6-1. Tomás Cortez (2281.º ITF) avançou no quadro às custas do compatriota Gonçalo Falcão (1670º ATP e 16.º cabeça de série), vencendo, por 6-4, 6-4. João Dinis Silva (2216.º ITF) também eliminou um cabeça de série, o espanhol Rafael Izquierdo Luque (1075.º e 11.º pré-inscrito), com os parciais de 6-3, 7-6 (7/3).

Esta segunda-feira prossegue o qualifying do 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António, com 21 encontros agendados e oito tenistas portugueses em acção na prova de singulares.

Entretanto foram realizados os sorteios dos quadros principais. No torneio individual, estão já asseguradas as presenças de cinco tenistas portugueses: Jaime Faria (cabeça de série n.º5), Duarte Vale, Tiago Pereira, João Domingues e Pedro Araújo. Na prova de pares, que tem início amanhã, estão presentes 10 tenistas lusos.

O 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António é uma prova do ITF World Tennis Tour, organizada com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e distribui um prize-money total de 25 mil dólares.



Autor: Pedro Keul