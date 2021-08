Rafael Nadal não joga mais esta temporada

Rafael Nadal anunciou, esta sexta-feira, que vai colocar um ponto final à temporada 2021. O tenista espanhol, atual número quatro no ranking ATP, lamentou a notícia, e garantiu que tem sofrido "muito mais do que aquilo que devia" com uma lesão no pé.





Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021.

Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 20, 2021

"Quero comunicar a todos que tenho de colocar um fim à temporada 2021. Estou há um ano a sofrer muito mais do que devia com o meu pé e preciso de tirar um tempo", afirmou.Nadal lamentou ainda o facto de ter falhado os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, assim como Wimbledon, e frisou que este é "o caminho a seguir para a recuperação"."Depois de conversar com a equipa e com a minha família, tomei esta decisão, que acredito ser o caminho a seguir para a recuperação. É um ano em que perdi coisas que são muito importantes para mim, como Wimbledon ou os Jogos Olímpicos, assim como muitos outros eventos. Durante este último ano, não tive a oportunidade de treinar e de me preparar para competir da maneira que gostaria. Cheguei à conclusão que preciso de um tempo para tentar entender qual será a evolução do meu pé, uma lesão que já tenho desde 2005. Estou com grande vontade de fazer o que for preciso para recuperar da melhor maneira possível", rematou.