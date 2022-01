Rafael Nadal apura-se para os oitavos de final do Open da Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista espanhol Rafael Nadal, vencedor em 2009, apurou-se esta sexta-feira para os oitavos de final do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao derrotar o russo Karen Khachanov.

Para chegar pela 14.ª aos oitavos de final em 16 presenças em Melbourne, Nadal, quinto do 'ranking' mundial, venceu Khachanov, 30.º, por 6-3, 6-2, 3-6 e 6-1, em duas horas e 50 minutos.

Nos oitavos de final, Nadal, cinco vezes finalista do Open da Austrália, vai defrontar o vencedor do encontro entre o francês Adrian Mannarino e o russo Aslan Karatsev, 18.º cabeça de série.

Com o suíço Roger Federer lesionado e depois da deportação do sérvio Novak Djokovic, Nadal tem a oportunidade de somar o 21.º título em 'majors' e de se tornar o tenista masculino mais titulado nos torneios do 'Grand Slam'.