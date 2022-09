Roger Federer anuncia final da carreira

To my tennis family and beyond,



Roger Federer anunciou, esta quinta-feira, o final da carreira depois da Laver Cup. Numa longa mensagem nas redes sociais, o suíço de 41 anos, que ao longo do seu percurso conquistou 20 torneios do Grand Slam, fez uma 'viagem' aos mais de 24 anos que passou nos courts, durante os quais venceu um total de 103 títulos em singulares."A Laver Cup, na próxima semana, em Londres, será o meu último torneio no circuito ATP", informou Federer, que está afastado dos 'courts' há mais de um ano, devido a lesão, através das redes sociais."Esta é uma decisão agridoce porque vou sentir falta de tudo o que o ténis me proporcionou. Mas ao mesmo tempo há tanto para celebrar. Considero-me uma das pessoas mais sortudas deste Mundo. Recebi um talento especial para jogar ténis, e fi-lo a um nível que nunca imaginei, durante muito mais tempo do que imaginei que seria possível", começou por referir.E acrescentou: "Fiz mais de 1.500 jogos ao longo de 24 anos. O ténis tratou-me melhor do que alguma vez poderia imaginar, e agora preciso de reconhecer que está na altura de terminar a minha carreira a nível competitivo".Federer, recorde-se, deixa o ténis aos 41 anos depois de ter sido número um mundial no final de cinco épocas diferentes (2004, 2005, 2006, 2007 e 2009) e de conquistar 20 torneios do Grand Slam: seis edições do Open da Austrália, uma de Roland Garros, oito de Wimbledon e cinco do US Open. Em 2008 ganhou o Estoril Open, em Portugal.