Roger Federer vence torneio de Basileia e conquista 99.º título da carreira

O suíço Roger Federer, terceiro do ranking mundial conquistou este domingo o seu 99.º título em Basileia, onde venceu pela nona vez em 14 finais, impondo-se ao romeno Marius Copil, 93.º da hierarquia.Em casa, Federer derrotou o qualifyer em dois sets, necessitando de um tie-break no primeiro para vencer por 7-6 (7-5) e impondo-se no segundo por 6-4, em uma hora e 36 minutos.Federer, de 37 anos, conquistou o seu quarto título do ano, depois dos sucessos no Open da Austrália, em Estugarda e Roterdão, ao reeditar os triunfos na cidade suíça de 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017, aproximando-se no registo do norte-americano Jimmy Connors, que detém 109 vitórias.