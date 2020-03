Roland Garros adiado devido ao coronavírus

A edição 2020 de Roland Garros foi adiada e vai realizar-se entre 20 de setembro e 4 de outubro, anunciou esta terça-feira a organização do torneio de ténis francês,

O arranque do torneio francês estava marcado para 25 de maio mas devido à pandemia do coronavírus, que tem afetado inúmeros eventos desportivos em todo o Mundo. "É impossível prever as condições sanitárias a 18 de maio [data prevista para o início da qualificação] por isso esta é a melhor decisão", justificou a organização do torneio.

Roland Garros seria o segundo Grand Slam da temporada (depois do Open da Austrália) mas passará agora para terceiro, visto que será disputado depois do Open dos Estados Unidos. Este adiamento vai ainda causar outros constrangimentos no calendário do ténis mundial, quer na vertente masculina (ATP) quer na feminina (WTA), mas também na Taça Davis (seleções).