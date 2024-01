Rublev conquista torneio de Hong Kong a uma semana do Open da Austrália

O tenista russo Andrey Rublev venceu este domingo o torneio de Hong Kong, ao derrotar na final o finlandês Emil Ruusuvuori, por duplo 6-4.

Primeiro cabeça de série do torneio chinês, o quinto jogador mundial impôs-se ao 69.º classificado do ranking em uma hora e 18 minutos.

Rublev somou assim o 15.º título da carreira, a uma semana do início do Open da Austrália, onde no ano passado chegou aos quartos de final. Já Ruusuvuori continua sem estrear o seu palmarés no circuito ATP.