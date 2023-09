Rui Machado e as vitórias de Nuno Borges e João Sousa na Taça Davis: «Foi um excelente dia»

O capitão da seleção portuguesa de ténis destacou esta sexta-feira as "grandes vitórias" de Nuno Borges e João Sousa, que dão a Portugal a vantagem de 2-0 na eliminatória contra a Áustria no Grupo Mundial 1 da Taça Davis.

"Foi um excelente dia. Tanto o encontro do [Nuno] Borges como do João [Sousa] foram grandes vitórias. Foram um bocadinho diferentes, apesar de termos estado por cima em ambos os encontros", começou por afirmar, em declarações à Lusa, Rui Machado.

O maiato, 89.º do ranking ATP, não acusou a pressão de abrir o duelo com a Áustria e confirmou o favoritismo frente a Jurij Rodionov, o segundo jogador austríaco e 109.º da hierarquia mundial, impondo-se por 7-6 (7-4), 3-6 e 6-3, em duas horas e nove minutos.

"No encontro do Nuno as coisas podiam ter sido um pouco mais simplificadas. Mas a Taça Davis é isto, o fator casa aguenta muito mais o jogador, que não cede mesmo estando por baixo, e faz com que o resultado seja muito mais equilibrado. Mas o Nuno entrou muito bem e fez um grande jogo. Conseguiu superar algum nervosismo, em alguns momentos, que também é importante, e acabou por dar 1-0 a Portugal", avaliou o responsável.

Após Borges, foi a vez de João Sousa contrariar o favoritismo do número um austríaco, Sebastian Ofner, conseguindo vencer o segundo encontro de singulares por 5-7, 6-3 e 7-6 (7-1), em duas horas e 24 minutos.

"O João mostrou mais uma vez a fibra de que é feito. Mesmo tendo dominado o encontro e o adversário dele ter dado a volta e ter conseguido superar-se no terceiro 'set', com 'match-points' a favor, o João não cedeu, não largou o osso e teve a recompensa. Mostrou que é um grande jogador", sublinhou.

Apesar de a equipa das 'quinas' ter encerrado o primeiro dia na frente do marcador, Rui Machado diz que nada está decidido e é preciso conquistar mais um ponto para celebrar o acesso aos play-off das Davis Cup Finals.

"Estou muito contente com o dia de hoje, mas sabemos que nada está garantido. Está 2-0, estamos a jogar fora de casa e temos três oportunidades para ganhar o último ponto. Vamos tentar ganhar já no próximo", sublinhou, remetendo para sábado a decisão de manter ou trocar João Sousa por Nuno Borges no duelo de pares, ao lado de Francisco Cabral.