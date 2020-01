Rússia e Grã-Bretanha nos quartos de final da ATP Cup

A Rússia e a Grã-Bretanha apuraram-se esta terça-feira para os quartos de final da ATP Cup em ténis, após conseguirem triunfos decisivos na terceira e última ronda da fase de grupos da nova prova de seleções.

Daniil Medvedev bateu o norueguês Casper Ruud em dois 'sets', por 6-3 e 7-6 (8-6), e garantiu um 3-0 perfeito para os russos, que seguem em frente, pouco depois de Karen Khachanov ter batido Victor Durasovic por 6-2 e 6-1.

A Austrália vai bater-se com a Grã-Bretanha, que hoje beneficiou de uma derrota da Bulgária para seguir para a próxima fase da edição inaugural da prova, a disputar-se em várias cidades australianas.

Após um 3-0 aplicado à Moldávia, a derrota de Grigor Dimitrov ante o belga David Goffin, por 4-6, 6-2 e 6-2, no Grupo C, permitiu apurar os britânicos no primeiro lugar do Grupo C, deixando os búlgaros em terceiros.

Em Brisbane, o Canadá eliminou a Alemanha com uma vitória por 2-1, esperando agora pela conclusão da fase de grupos para saber se será um dos dois melhores segundos classificados das várias 'poules'.

Em Perth, o italiano Fabio Fognini bateu John Isner, por 6-4 e 7-6 (7-5), e Stefano Travaglia derrotou Taylor Fritz, que venceu por 7-6 (7-3) e 7-6 (7-1), colocando a Itália por 2-0 na frente face aos Estados Unidos.

Na ATP Cup, avançam os vencedores dos seis grupos e os dois melhores segundos classificados, com os quartos de final marcados para quinta e sexta-feira, as 'meias' para sábado e a final para domingo.