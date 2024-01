Rybakina 'vinga-se' de Sabalenka em Brisbane e Gauff defende o título em Auckland

A tenista norte-americana Coco Gauff defendeu este domingo com sucesso o título no torneio de Auckland, enquanto a cazaque Elena Rybakina ergueu o troféu em Brisbane.

Na Nova Zelândia, a campeã em título do Open dos Estados Unidos confirmou o seu favoritismo diante da ucraniana Elina Svitolina, 25.ª jogadora mundial, impondo-se com os parciais de 6-7 (7), 6-3 e 6-3, em duas horas e 35 minutos.

Aos 19 anos, a número três do ranking WTA e primeira cabeça de série do torneio de Auckland conquistou o sétimo título da carreira e demonstrou estar em grande forma antes do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da época, cujo quadro principal arranca em 14 de janeiro, em Melbourne.

Rumo à final do torneio neozelandês, Coco Gauff não tinha cedido qualquer set, com Svitolina, que esteve em dúvida depois de ter sentido dores nas costas na meia-final, a obrigar hoje a jovem norte-americana a recuperar de um parcial de desvantagem para erguer o troféu.

Mais fácil foi a 'tarefa' de Elena Rybakina, que venceu a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial, por expressivos 6-0 e 6-3, para conquistar o título em Brisbane.

Num encontro entre as duas primeiras cabeças de série do torneio australiano, a tenista cazaque, quarta da hierarquia mundial, 'vingou-se' da derrota na final do Open da Austrália do ano passado, precisando apenas de uma hora e 13 minutos para festejar o sexto título da carreira.