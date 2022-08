Serena Williams revelou num artigo publicado na revista 'Vogue' que vai pendurar em definitivo as raquetas. A tenista norte-americana, vencedora de 73 títulos WTA em singulares, incluindo 23 em torneios do Grand Slam, explica que quer voltar a ser mãe.A mais nova das irmãs Williams conta que a filha de 5 anos, Olympia, lhe pediu uma irmã. "Acreditem em mim, nunca quis escolher entre o ténis e a família. Não creio que seja justo. Se eu fosse um homem não estaria a escrever isto porque estaria por aí a jogar e a ganhar, enquanto a minha mulher tinha o trabalho de aumentar a família. Talvez fosse como o Tom Brady, se tivesse a oportunidade."Depois, deixou uma explicação. "Não me interpretem mal, eu adoro ser mulher e adorei cada segundo da minha gravidez. Trabalhei até ao dia de ir para o hospital e a maior parte das pessoas não sabe que eu estava grávida de dois meses quando ganhei o Open da Austrália em 2017. Mas estou com quase 41 anos e tenho de ceder em alguma coisa...""Nunca gostei da palavra 'retirada'. Não me soa a uma palavra moderna. Tenho pensado nisto como uma transição, mas quero ter cuidado com o uso dessa palavra, que tem um significado muito específico e importante para um conjunto de pessoas. Talvez a melhor palavra para descrever tudo isto seja evolução. Estou aqui para vos dizer que estou a evoluir para lá do ténis, em direção a coisas que são importantes para mim. Há uns anos criei a empresa 'Serena Venures'; mais tarde comecei uma família e agora quero fazer essa família crescer", acrescentou.A antiga número 1 mundial reconhece, porém, que a decisão não foi fácil. "Este desporto deu-me tanto... Adoro ganhar, lutar, dar espetáculo. Não sei se os restantes jogadores veem as coisas desta forma, mas eu adoro a competição, ser capaz de jogar semana após semana. Alguns dos melhores momentos da minha vida foram na sala de espera em Melbourne, antes de entrar na Rod Laver Arena com os meus 'phones', a tentar concentrar-me mas mesmo assim sentindo a energia do público. Os jogos noturnos no Arthur Ashe Stadium, em Flushing Meadows... Aquele ás num set point..."