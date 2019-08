Serena Williams desiste e Bianca Andreescu vence Open do Canadá

A tenista norte-americana Serena Williams desistiu este domingo da final do WTA de Toronto, no Canadá, por lesão, ao fim de 19 minutos e numa altura em que perdia por 3-1 com a canadiana Bianca Andreescu, que ergueu o troféu.A retirada da norte-americana Serena Williams, de 37 anos, fez de Bianca Andreescu, de apenas 19, a primeira tenista canadiana a vencer o Open do Canadá em 50 anos. A última vencedora do torneio tinha sido Dayer Urban, na edição de 1969.Andreescu, número 27 do ranking mundial e que se tornou uma das revelações do torneio, conseguiu quebrar o serviço de Serena Williams no terceiro jogo e no quarto a norte-americana solicitou a presença do médico e anunciou que não poderia continuar.Quando Bianca Andreescu foi informada da decisão de Serena Williams, a jovem jogadora canadiana aproximou-se da cadeira da sua adversária, que se encontrava inconformada e a soluçar, e confortou-a com um abraço.A final do Open do Canadá, conhecido como Rogers Cup, era a primeira final da WTA, além dos quatro Grand Slams, que Serena Williams, vencedora de 23 grandes torneios, jogava em três anos.Serena Williams chegou à final do Open do Canadá depois de derrotar no sábado, nas meias-finais, mais uma das revelações do torneio, a checa Marie Bouzkova, número 91 do ranking mundial, em três sets (2-1), que vinha da qualificação.