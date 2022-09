Serena Williams retira-se do ténis com fortuna avaliada em cerca de 261 milhões de euros

Agora vai dedicar-se aos negócios e à família. Serena é mãe de uma menina de 5 anos mas já disse que quer ter mais filhos.



Além de tudo isto, Serena é uma das estrelas da Nike, marca que a acompanhou durante os seus principais êxitos. No US Open a norte-americana, de 40 anos, apareceu com um equipamento especial, adornado com diamantes, e uns sapatos com detalhes em ouro...Agora vai dedicar-se aos negócios e à família. Serena é mãe de uma menina de 5 anos mas já disse que quer ter mais filhos.

Figura dominante do ténis mundial nos últimos 20 anos, Serena Williams encerrou a carreira no US Open e reforma-se, segundo a revista 'Forbes', com uma fortuna avaliada em cerca de 261 milhões de euros.A norte-americana é uma das 100 mulheres mais ricas do Mundo, não apenas pelo muito dinheiro que amealhou nos 73 torneios de singulares que venceu (23 deles do Grand Slam), mas também pelos investimentos que fez.A sua empresa, a 'Serena Ventures', junta 60 companhias dos mais variados ramos, sejam criptomoedas, alimentação, psicologia e até equipas desportivas. As empresas estão avaliadas em mais de mil milhões de dólares, sensivelmente o mesmo em euros.