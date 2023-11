Sinner bate Medvedev e é o primeiro finalista das ATP Finals

O tenista italiano Yannik Sinner apurou-se este sábado para a final das ATP Finals, evento que decorre em Turim, pela primeira vez na carreira, depois de vencer o russo Daniil Medvedev, em três sets.A jogar em casa, Sinner aproveitou o apoio do público e impôs-se a Medvedev pelos parciais de 6-3, 6-7(4) e 6-1, ao fim de 2 horas e 29 minutos.Depois de um primeiro set onde bastou um break ao quarto jogo para o italiano triunfar, o russo respondeu e conseguiu levar a partida para o set decisivo, após um tiebreak praticamente irreprensível. No parcial decisivo, quando parecia que Medvedev poderia ter um ligeiro ascedente na partida, Sinner conseguiu quebrar o serviço do russo logo no segundo jogo do set e partiu para uma grande exibição, não dando qualquer hipóteses ao número três do ranking ATP, acabando por fazer novo break quando o marcador estava favorável em 4-1.Com este triunfo, Sinner mantém o registo 100% vitorioso na competição e fica a aguardar o desfecho do encontro entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, que se realiza ainda hoje (20h portuguesas), para conhecer o adversário na final, que se disputará amanhã.