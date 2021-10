Stefanos Tsitsipas rendido aos Açores

Stefanos Tsitsipas é um dos melhores tenistas do Mundo e passou recentemente por Portugal, pela ilha de São Miguel, nos Açores. E mostrou-se rendido num vídeo partilhado no YouTube. "Os Açores estavam na minha ‘bucket list’ há muito tempo. Há muitas árvores e flores exóticas, imensas vacas. As pessoas são muito amigáveis, sorridentes e tranquilas e isso passa muito para quem os visita", confessou o grego de 23 anos, encantado com a paisagem, com as vacas e o seu leite (até ordenhou…) e, claro, com a comida!

"Estou com fome", comentou Tsitsipas a certa altura, em bom português, antes de se render ao famoso cozido das Furnas, cozinhado… debaixo do solo.

Tsitsipas tem uma forte ligação a Portugal: venceu por cá o seu primeiro título internacional, em Oliveira de Azeméis (2017), e também o Millennium Estoril Open, em 2019.