Taça Davis: Machado "orgulhoso" fala em "resultado histórico" contra a Áustria

O capitão da seleção nacional de ténis mostrou-se este sábado orgulhoso da sua equipa e do "resultado histórico" contra a Áustria, por 3-1, que garante a Portugal o play-off de acesso às Finais da Taça Davis, em 2024.

"Foi uma semana extraordinária, uma vitória histórica contra a Áustria. Fora de casa é sempre difícil ganhar na Taça Davis, estão todos de parabéns. Muito orgulhoso de ser o capitão desta equipa", avançou Rui Machado, em declarações à Lusa.

Os jogadores portugueses Nuno Borges (89.º ATP), Frederico Silva (230.º), João Sousa (289.º), Gastão Elias (349.º) e Francisco Cabral (54.º de pares), haviam fechado o primeiro dia da eliminatória do Grupo Mundial 1 com uma vantagem de 2-0, após vencerem os dois encontros de singulares.

Mas, hoje, Cabral e Borges não foram capazes de selar o triunfo no encontro de pares e a decisão foi remetida para o primeiro singular do dia, após cederem frente a Alexander Erler (36.º de pares) e Lucas Miedler (37.º de pares), por 7-6 (7-0) e 7-6 (7-5).

"Foi um excelente encontro de pares, decidido em alguns detalhes. Acho que claramente o ambiente e o fator casa fez a diferença para que os dois tie-breaks caíssem para o lado da Áustria. Tivemos algumas oportunidades, uma ou outra vez podíamos ter jogado um bocadinho melhor, mas, nestes encontros e a este nível, quando as oportunidades, por uma ou outra razão, não são concretizadas, depois emocionalmente é sempre mais difícil", explicou o capitão nacional.

Certo é que Nuno Borges voltou ao court de piso rápido indoor do Multiversum Schwechat, cidade austríaca a sudeste de Viena, e superou Dennis Novak (192.º), pelos parciais de 6-3 e 6-2, ao fim de uma hora e um minuto, para entregar o primeiro triunfo a Portugal ao fim de cinco confrontos diretos com a Áustria (1-4).

"Depois de jogar um par com dois sets bastante intensos e duros, o desafio era recuperá-lo mental e fisicamente. Sabíamos que o Nuno estava a jogar muito bem, ia estar afinado, mas mentalmente o desafio era enorme. Tenho de lhe dar os parabéns, mostrou mais uma vez ser um jogador especial e que soube, após uma derrota em detalhes, que pesa sempre, e dava a vitória a Portugal, ficar focado no encontro seguinte. Fez um jogo extraordinário, a um nível mesmo muito elevado", destacou Machado.

Além dos elogios ao jovem tenista maiato, de 25 anos, o diretor técnico nacional fez questão de destacar o trabalho e espírito de todo o grupo, que vai levar Portugal a jogar, pela quinta vez, a ronda de acesso à fase final da Taça Davis, em fevereiro de 2024.

"A equipa está toda de parabéns pelo ambiente que vivemos aqui esta semana. Pessoalmente, como capitão, não podia pedir outra coisa. Tenho uma equipa com enorme talento, super profissional, com muita vontade de ganhar e cada um soube estar no seu papel em todos os momentos. Todos têm um papel muito importante e esta união do grupo fez com fosse mais fácil para quem está em campo", rematou Machado.

Após a derrota, no último mês de fevereiro, frente à República Checa, que impediu Portugal de garantir uma vaga no play-off de acesso às Finais da Taça Davis, os jogadores portugueses ficam agora aguardar pelas Finais da prova, em Málaga, para conhecer o próximo adversário.