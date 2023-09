Taça Davis: Nuno Borges vence e dá o primeiro ponto a Portugal frente à Áustria

Nuno Borges exibiu esta sexta-feira os galões de número um português, ao inaugurar a eliminatória do Grupo I Mundial da Taça Davis em ténis com uma vitória em três sets frente ao austríaco Jurij Rodionov.





O maiato, 89.º do ranking ATP, não acusou a pressão de abrir o duelo com a Áustria e confirmou o favoritismo frente ao segundo jogador austríaco e 109.º da hierarquia mundial, impondo-se por 7-6 (7-4), 3-6 e 6-3, em duas horas e nove minutos.Portugal começou, assim, da melhor maneira o quinto confronto com a seleção austríaca, no qual procura o primeiro triunfo, depois das derrotas em casa, no Porto, em 1987, e em Guimarães, em 2016, e dos dois desaires fora de portas, em Mayrhofen, em 1986, e em Wels, em 1999.O número um nacional entrou confiante no encontro, fechando em branco o seu primeiro jogo de serviço e colocando, desde o início, a pressão em Rodionov, que a acusou permitindo o break do português logo de seguida.Rapidamente, o maiato de 26 anos consolidou a vantagem, com novo jogo em branco, embalando para um 4-1 que parecia inalcançável e que até podia ter sido ampliado, caso tivesse convertido o break-point de que dispôs no sexto jogo.Nuno Borges estava imperturbável no serviço, mas, à medida que o 109.º jogador mundial foi elevando o nível de jogo, as dificuldades foram aumentando, e Rodionov haveria mesmo de quebrar o português para nivelar o marcador (4-4).Apoiado pelo ruidoso público que não lotou o Multiversum Schwechat, o tenista local empurrou a decisão para o tie-break, no qual o número um luso acabou por impor-se por 7-4, ao ser mais consistente.Borges transportou o ascendente para o segundo parcial, conquistando o break logo no primeiro jogo, perante um Rodionov visivelmente afetado pelo desaire no primeiro set. Mas o segundo tenista austríaco recompôs-se, conseguiu o ‘contra-break’ para igualar a dois e ainda obrigou o adversário a esforços extra para evitar a perda do sexto jogo.Mas, nessa altura do encontro, o 89.º classificado do ranking ATP estava errático e, depois de permitir que o austríaco se adiantasse para 0-40, cedeu mesmo o seu serviço, com o jogador local, de 24 anos, a fechar facilmente o segundo parcial com um 6-3.Após um equilíbrio inicial, o principal tenista luso descolou no derradeiro set, ao converter o segundo dos break-points de que dispôs no quarto jogo e ao evitar o contra-break imediatamente a seguir, um momento que aumentou a sua confiança e lhe permitiu avançar sem problemas para a vitória no encontro, ao primeiro ‘match-point’."Hoje, consegui, de alguma maneira, extrair o melhor de mim. Nunca se sabe em dias destes… Estou muito feliz por ter alcançado esta vitória", disse Borges na entrevista rápida ainda em ‘court’, mostrando-se mesmo contente pelo ambiente vivido no Multiversum Schwechat, a sudeste de Viena.Ainda hoje, João Sousa (289.º) vai tentar consolidar a vantagem de Portugal, no segundo encontro de singulares, diante de Sebastian Ofner (59.º), o mais cotado dos jogadores austríacos, e deixar a seleção nacional a apenas um ponto do play-off de qualificação para as Finais da Taça Davis.