Tavira Mens Open by Crédito Agrícola: Henrique Rocha e Tiago Pereira com vitórias arrancadas a ferros

Henrique Rocha e Tiago Pereira arrancaram esta quarta-feira vitórias a ferros, ambas em três sets, para juntarem-se a Jaime Faria, apurado de véspera, nos oitavos de final do 2.º Tavira Mens Open by Crédito Agrícola, o torneio internacional de ténis, da categoria de M25, com 25 mil dólares em prémios monetários, a decorrer na Pedras Tennis & Padel Academy.É o segundo de uma série de dois eventos M25 organizados pelo Tavira Racket Club, com um forte apoio da Federação Portuguesa de Ténis (FPT) e embora a chuva matinal tenha atrasado o início da jornada, foi possível concluir a fase de qualificação e quase toda a primeira ronda do quadro principal.No dia mais ventoso das duas últimas semanas, Henrique Rocha, que no passado Domingo sagrou-se campeão do primeiro desta série de dois torneios, perdeu pela primeira vez um set em Tavira. O português, terceiro cabeça de série, e derrotou o austríaco David Pichler por 3-6, 6-4 e 6-3, em duas horas e 40 minutos. Quanto a Tiago Pereira, que desta feita necessitou de um ‘wild card’ da FPT, eliminou o amigo e habitual parceiro de pares, Diego Fernandez Flores, um chileno que veio da fase de qualificação, por 6-4, 3-6 e 6-2, em duas horas e três minutos.Para Henrique Rocha tratou-se de uma desforra, pois tinha perdido com Pichler na segunda ronda do ‘qualifying’ do Challenger de Augsburg, na Alemanha, por 7-6 (7/5) e 6-3, num torneio disputado em terra batida, em agosto. No Sábado passado, Rocha já levara a melhor sobre Pichler, mas na final de pares do primeiro torneio de Tavira, então com o português associado a Jaime Faria e o austríaco ao lado do ucraniano Alekandr Baynin.«Entrei muito bem, mas ele teve um mérito incrível, o que ele fez foi espetacular. Eu estava com boas sensações, mas o primeiro set foi muito mérito dele. Depois saquei o segundo set com muita raça, tive muitos pontos de break (15 para o português, que converteu 5, 13 para o austríaco, que fechou 4, em todo o encontro), até poderia ter aproveitado mais. E depois, ter saído por cima neste terceiro set, foi uma sensação muito boa», disse o atleta do Centro de Alto Rendimento da FPT, que tinha a noção do perigo que é sempre uma primeira ronda.«Sabia que ele vinha com tudo, porque normalmente as primeiras rondas são as mais fáceis para derrotar um jogador que venceu na semana anterior», acrescentou Henrique Rocha, que até tem um bom registo neste capítulo. Das cinco vezes em que conquistou um título do ITF World Tennis Tour, esta foi a quarta ocasião em que superou a ronda inaugural do torneio seguinte. «E o único em que não ganhei na primeira ronda a seguir foi passado um mês e tinha vindo de lesão», apressou-se logo a explicar.Henrique Rocha vai ter agora pela frente, nos oitavos de final, o ‘qualifier’ alemão Leopold Zima, que hoje também precisou de três sets para vergar o norte-ameircano Dali Blanch, por 6-7 (2/7), 6-4 e 6-4, em duas horas e 13 minutos. Será um primeiro confronto entre ambos e está marcado para amanhã, no segundo encontro do dia, com a jornada a iniciar-se às 9h30. Isto, claro, se a meteorologia o permitir, pois as previsões são de chuva.Se Henrique Rocha já tinha defrontado o seu adversário de hoje, Tiago Pereira jogou pela primeira vez com Diego Fernandez Flores, embora o seu pai e treinador, Pedro Pereira, tenha explicado que «são bons amigos, jogam muitas vezes pares juntos, treinam juntos várias vezes e nos treinos o Tiago nunca lhe tinha ganho». Só que o jogador português serviu muito bem nos momentos mais importantes do encontro, quando serviu para fechar, com autoridade, quer o primeiro, quer o terceiro set.«É, sem dúvida, uma grande vitória, conheço muito bem este jogador, sei do que ele é capaz e estou muito feliz pela vitória de hoje. Estive muito bem mentalmente, houve ali uma quebra no 4-3 do segundo set, mas depois consegui recuperar-me bem, voltar ao jogo e jogar muito bom ténis no terceiro set, como também tinha feito na semana passada», comentou Tiago Pereira, que voltou a receber um apoio único, digno de um jogador da casa, do Tavira Racket Club, da Pedras Tennis & Padel Academy.Na próxima ronda, o algarvio de 19 anos, que já leva 48 encontros ganhos este ano, apanha pela frente o quarto cabeça de série, o alemão residente na Parede, Sebastian Fanselow, que foi semifinalista na semana passada e hoje deu conta do ‘qualifier’ neerlandês Mats Bredschneijder por 7-5 e 7-5. Será um segundo embate entre ambos, depois de Fanselow ter saído por cima (por 2-6, 6-3 e 6-1) na primeira ronda do M25 de Portimão, em março, também em hardcourt. Será o segundo encontro das 9h30.O neerlandês Mats Bredschneijder, afastado por Fanselow, tinha afastado de manhã o português Francisco Oliveira na ronda de qualificação por 6-2, 4-6 e 10/6. Dessa forma, Diogo Marques foi o único português a passar (ontem) o ‘qualifying’. O setubalense está a medir forças na primeira ronda com o lisboeta Pedro Araújo, beneficiário de um ‘wild card’ da FPT e o duelo teve de ser interrompido por falta de luz natural, com o resultado empatado: 6-4 para Marques e 7-5 para Araújo. Irá prosseguir amanhã, logo a partir das 9h30.O vencedor desse encontro entre portugueses irá jogar depois nos oitavos de final com Jaime Faria, o quinto cabeça de série, que hoje teve um dia de folga. Será o terceiro encontro do dia e há garantias de haver, pelo menos, um português a passar aos quartos de final.Hoje só houve um português eliminado no quadro principal, o vice-campeão nacional, Francisco Rocha, que perdeu com o ucraniano Aleksandr Baynin por 4-6, 6-3 e 6-3.Entretanto, no torneio de pares, houve um confronto 100% português, no qual João Domingues e Gonçalo Falcão superiorizaram-se a Francisco Oliveira e Afonso Portugal por 6-4 e 6-3.