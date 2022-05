Destanee Aiava foi uma das grandes promessas do ténis australiano e revelou que tentou o suicídio no último mês. A atual número 265 do ranking WTA mostrou-se feliz por superar o momento e vincou a sua fé em Deus."No domingo de Páscoa, à noite [17 de abril], eu ia saltar de uma ponte na autoestrada M1 [Austrália]. Passaram três pessoas e puxaram-me do parapeito e levaram-me para casa. Eu não queria chegar ao meu 22º aniversário, mas sei que a minha família e amigos ficariam felizes em saber que estou viva neste dia que deve ser especial. Às vezes, as pessoas que se atravessam na tua vida podem não te fazer sentir amada, mas no fim de contas eu aprendi que Deus é fiel e não permitirá que seja testado além das suas forças", partilhou a jogador na conta pessoal de Instagram.A jovem jogadora que chegou a ser a número 192 do Mundo cumpriu o 22º aniversário no passado dia 10.