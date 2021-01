Tenista espanhol em isolamento na Austrália: «É como estar numa prisão, mas com wifi»

O tenista espanhol Roberto Bautista criticou duramente as medidas impostas pelo governo australiano antes da disputa do Open da Austrália.





"Esta gente não tem ideia do que é o ténis, isto é um desastre absoluto. O controlo disto não está na Tennis Australia, mas sim no governo", explicou o jogador, que está isolado num quarto de hotel. "É como estar numa prisão, mas com wifi", explicou o nº 13 do Mundo a a um canal de televisão israelita."Podemos fazer um certo trabalho no quarto, mas não é o mesmo. Nem consigo imaginar como vai ser estar aqui durante duas semanas", acrescentou.Recorde-se que todos os jogadores têm de cumprir uma quarentena de 14 dias antes da prova, podendo apenas sair para treinar e comer. Os jogadores que viajaram em aviões com casos de covid-19 a bordo - são 72 - não podem sair dos quartos durante o isolamento.