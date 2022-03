Tenista norte-americana processa ex-treinador: «Tocou em praticamente todo o corpo...»

Kylie McKenzie, tenista norte-americana de 23 anos, revelou que irá abrir um processo contra o seu antigo treinador Anibal Aranda por assédio sexual.Robert Allard, advogado de McKenzie e que acompanhou a tenista numa conferência de imprensa, acusou a Associação de Ténis dos Estados Unidos da América (USTA) de saber que Aranda tinha antecedentes de assédio."Tocou em praticamente todo o corpo de Kylie enquanto alegava que se tratavam de novas técnicas de treino. Depois de semanas de assédio, ela afastou-se dele o mais rapidamente que conseguiu", explicou Allard.McKenzie afirmou que os constantes episódios a levaram a sofrer "ataques de pânico, ansiedade e depressão". "Cresci dentro do sistema da USTA e confiava neles. Esperava que levassem tudo isto mais a sério, mas enganei-me".Segundo a 'Marca', a denúncia da norte-americana levou outra vítima a denunciar o ex-treinador por toques em partes íntimas em 2015, num "clube noturno em Nova Iorque".O porta-voz da USTA, Widmaier, já reagiu ao sucedido em comunicado, garantindo que todas as denúncias são "tratadas com absoluta seriedade e urgência. O infrator foi suspenso no mesmo dia em que a informação foi recebida e desde então não pode frequentar as instalações ou qualquer evento patrocinado pela organização".