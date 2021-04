Tenista Nuno Borges entra a vencer no Challenger de Oeiras II

O tenista português Nuno Borges estreou-se hoje com uma vitória na primeira ronda do Oeiras Open II, o segundo torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo Desportivo do Jamor.

Borges, número 378 do 'ranking' ATP, superou o francês e teórico favorito Enzo Couacaud, 186.º colocado na mesma hierarquia, com os parciais de 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e 28 minutos.

Garantido o triunfo frente ao segundo cabeça de série, o tenista natural do Porto, de 24 anos, vai defrontar na segunda ronda o vencedor do encontro entre o 'alternate' checo Jonas Forejtek (311.º ATP) e o 'qualifier' italiano Raul Brancaccio (336.º ATP).

Tal como Nuno Borges, Pedro Araújo e Tiago Cação receberam um 'wild card' para o quadro principal do Oeiras Open II, enquanto Gonçalo Oliveira assegurou a entrada direta e Gastão Elias, finalista do Oeiras Open I, beneficiou do estatuto de 'special exempt' para aceder ao principal lote de jogadores no Jamor, onde terça-feira entram em ação.