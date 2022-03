Tenista ucraniano na guerra recebe apoio de Djokovic: «Nadal e Federer preferiram manter o silêncio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sergiy Stakhovsky, tenista ucraniano que se alistou no exército do seu país para lutar contra o invasor russo, diz que recebeu uma mensagem de solidariedade de Novak Djokovic, mas que Rafael Nadal e Roger Federer não lhe disseram nada."O Djokovbic mandou-me uma mensagem de apoio e tivemos, inclusivamente, uma pequena conversa. Tentei contactar o Federer e o Nadal, sem êxito. Lamento que prefiram manter o silêncio, mas entendo, não é uma guerra deles. Contamos com o apoio de grandes personalidades e esperemos que assim continue", disse Stakhovsky - que derrotou Federer na 2.ª ronda de Wimbledon em 2013 -, em declarações à BBC.O tenista deixou a mulher, Anfisa, e os três filhos em casa, na Hungria. "Foi uma decisão horrível, ainda não sei como fiz isto. Está a ser muito difícil para a minha mulher, os meus filhos nem sabem que estou a aqui. Não entendem o que é uma guerra, são demasiado pequenos para entender."