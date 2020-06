Terceiro teste de tenista Dominic Thiem dá negativo

O tenista austríaco Dominic Thiem, número três do ranking mundial, voltou a testar negativo à covid-19, no terceiro teste em sete dias, anunciou esta segunda-feir ao seu representante, Herwig Straka.

O tenista vai participar, assim, na Austrian Pro Series, um torneio local na cidade de Viena, antes de seguir, depois, para a segunda parte do 'Ultimate Tennis Showdown', um torneio de exibição em Nice, França.

Em 14 de junho, Thiem venceu a primeira etapa do Adria Tour em Belgrado, uma prova solidária organizada pelo sérvio Novak Djokovic, líder do ranking ATP, tendo-se cruzado então com Grigor Dimitrov, que no domingo anunciou ter testado positivo à covid-19.

O búlgaro foi o primeiro de quatro participantes na segunda etapa do Adria Tour, disputada nos últimos dias na cidade croata de Zadar, a revelar estar infetado com o novo coronavírus.

Já esta segunda-feira, o tenista croata Borna Coric, que tinha jogado com Dimitrov, informou ter testado positivo à covid-19, tal como o treinador do búlgaro, Kristijan Groh.

Marko Paniki, preparador físico do tenista Novak Djokovic, foi o quarto positivo por covid-19, situação que levou o número um mundial a ser testado.