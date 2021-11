Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Toni Nadal vê Espanha com "hipóteses reduzidas" nas Finais da Taça Davis Ex-tenista acredita que as chances dos espanhóis diminuíram com a saída de Alcaraz após acusar positivo à Covid-19





Toni Nadal (à direita)

• Foto: Direitos reservados