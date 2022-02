Treinador de Nadal deixa aviso a Djokovic: «A sua carreira poderá correr sério perigo»

Carlos Moyá, treinador de Rafael Nadal, abordou o facto de Djokovic não estar vacinado, garantindo que a carreira do sérvio pode correr "sério perigo", mediante a impossibilidade de disputar grandes provas nessa situação."Não acho que ele seja contra a vacina, mas sempre defendeu o direito de escolha. Agora encontra-se numa situação complicada. Acho que a vitória de Nadal não mudou em nada a posição dele [Djokovic]. O que fica claro é que se não for vacinado, será descartado de uma batalha na qual luta há tanto tempo. Acho que vai ser muito difícil jogar Grand Slams se não for vacinado, a sua carreira poderá correr sério perigo", confessou Moyá.Recorde-se que Djokovic já revelou que brevemente irá quebrar o silêncio relativamente à sua deportação da Austrália, que o impediu de participar no Open desse mesmo país.