Três duplas portuguesas nas 'meias' de pares do 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António

Chega ao fim este domingo o 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António, com a presença de seis tenistas portugueses. Pedro Araújo não conseguiu aceder à final de singulares (12 horas), mas, em compensação qualificou-se para as meias-finais de pares, variante em cuja final (15 horas) está garantida a presença de uma dupla portuguesa.

No início da meia-final individual, Araújo (848.º) sentiu dificuldades em acompanhar o ritmo imposto pelo espanhol Martin Landaluce (464.º), mas teve a capacidade de elevar o nível de jogo para ganhar a segunda partida. Só que um mau começo no set decisivo comprometeu as aspirações do lisboeta, que se viu a perder por 1-4, antes de ceder, ao fim de duas horas e 26 minutos, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-3.

"Foi um bom jogo, disputado, o Martin está a jogar muito bem, com uma intensidade acima da maioria dos jogadores deste torneio e senti isso desde o primeiro ponto. No primeiro set, estive um pouco desconfortável, ele caía muito em cima quando eu deixava uma bola curta e tive que ajustar um bocadinho o plano de jogo e tentar ser mais agressivo. Consegui fazer isso no segundo set, obrigá-lo a jogar mais do fundo do campo, ser mais agressivo quando tivesse oportunidade e senti-me por cima nesse set. A entrada no terceiro set teve alguma influência no desfecho do encontro: fiz um mau jogo de serviço, ele aproveitou, soltou-se mais. Ainda recuperei um dos dois breaks, mas não foi suficiente. Estava ligeiramente cansado, mas acredito que ele também estivesse. O break para 4-1 acaba por ser muito importante porque foi um longo jogo. Ainda reagi bem, mas não consegui, mérito dele", resumiu Pedro Araújo.

A final do 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António será discutida entre o uzbeque Khumoyun Sultanov (354.º), cabeça de série n.º4, e Martin Landaluce (464.º) que, em fevereiro de 2023, ocupava o primeiro lugar do ranking mundial júnior, depois de vencer o US Open nesse escalão.

Araújo esteve melhor na prova de pares, onde, ao lado do algarvio Tiago Pereira, venceu dois encontros, referentes à segunda ronda e aos quartos-de-final. "Foi um longo dia, mas é bom que assim seja. É a primeira vez que jogamos juntos, o Tiago esteve muito bem e, amanhã, acho que temos bastantes hipóteses", afirmou o tenista lisboeta.

Este domingo (10 horas), Araújo/Pereira decidem um lugar na final com os compatriotas Diogo Marques/Martim Simões. Os outros finalistas sairão do duelo entre o par luso João Domingues/Jaime Faria e a dupla formada pelo argentino Juan Pablo Ficovich e o brasileiro João Eduardo Schessl.

Domingo tem igualmente início o qualifying do 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António, com a participação de 17 tenistas portugueses.

Os 3.º e 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António são duas provas do ITF World Tennis Tour organizadas com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, com um prize-money total de 25 mil dólares cada.



Autor: Pedro Keul