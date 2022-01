Tsitsipas fala de Djokovic sem 'papas na língua': «Faz com que pareçamos tontos»

Enquanto alguns tenistas preferem não se pronunciar sobre o caso de Djokovic - ou fazem-no com muitas cautelas - outros há que não têm papas na língua. O húngaro Marton Fucsovics já considerou que o sérvio não devia estar no Open da Austrália e agora o grego Stefanos Tsitsipas, número quatro do Mundo, critica o líder do ranking mundial por "jogar com as suas próprias regras".



"Tem estado a jogar com as suas próprias regras. Ninguém pensou 'posso ir à Austrália sem me vacinar e sem ter de seguir os protocolos'. Para o Novak funcionou de outra maneira e é preciso muito atrevimento para o fazer. Colocou em risco a sua participação num grande Slam, acho que muitos jogadores não fariam isso", disse Tsitsipas a um portal da Índia, WION.



"Há duas maneiras de ver as coisas: uma é que quase todos os jogadores se vacinaram e fizeram o que tinham de fazer para vir à Austrália. Mas parece que nem todos estão a seguir as regras da Tennis Australia. Uma pequena minoria decidiu seguir o seu próprio caminho. Fazem com que pareçamos que tontos", concluiu o tenista helénico.