US Open só assinando termo de responsabilidade

A menos de duas semanas do arranque da fase de qualificação do torneio de Cincinnati, o primeiro de dois que vai acontecer dentro da ‘bolha’ de Nova Iorque, foi divulgado o termo de responsabilidade que todos os jogadores e equipas técnicas terão de assinar ao chegar ao recinto da prova e que iliba a federação norte-americana de quaisquer culpas caso as coisas corram mal.

“Eu assumo voluntariamente total responsabilidade por quaisquer riscos, incluindo a morte, que possam ser sustentados por mim ou por outras pessoas que entrem em contacto comigo”, pode ler-se na carta.