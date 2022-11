Casper Ruud confirmado na próxima edição do Estoril Open

O tenista norueguês Casper Ruud, número quatro do ranking mundial, vai estar no Estoril Open em 2023, anunciou esta quarta-feira a organização do único torneio português do circuito ATP.

"Estou ansioso por, no próximo ano, ir jogar pela primeira vez no Millennium Estoril Open. Têm-me dito coisas fantásticas sobre o torneio, as pessoas que o organizam e também os fãs portugueses. Como é o primeiro evento da temporada europeia em terra batida, estarei preparado para fazer um bom resultado e jogar o meu melhor ténis", declarou Ruud, citado em comunicado da organização.

Finalista em Roland Garros e no Open dos EUA esta época, o norueguês de 23 anos é o mais credenciado tenista a participar no torneio português desde que este mudou de organizador e passou a disputar-se no Clube de Ténis do Estoril, em 2015.

"Também ouvi coisas muito positivas sobre Cascais, o tempo magnífico, fantásticas paisagens e divertidas atividades promovidas pela organização; tudo combinado deixa-me entusiasmado por me estrear no Estoril", acrescentou.

Ruud, que ganhou três torneios em terra batida este ano e chegou a figurar na segunda posição do 'ranking' mundial, tornou-se na terça-feira no primeiro semifinalista das ATP Finals, que reúnem os oito melhores tenistas da época em Turim.

"Estamos contentes não só por ser o jogador com o ranking mais elevado de sempre a competir no nosso torneio, mas também pela sua qualidade enquanto tenista e os valores que incute: tem uma fenomenal pancada de direita, mostra sempre muita inteligência dentro e fora do court, é um grande competidor e um excelente exemplo para os mais novos", salientou João Zilhão.

O diretor do Estoril Open considerou ainda que a presença do norueguês "em duas finais de torneios do Grand Slam este ano confirma-o como um dos grandes protagonistas do ténis mundial".

A próxima edição do único torneio ATP disputado em Portugal decorre entre 1 e 9 de abril de 2023 nos courts de terra batida do Clube de Ténis do Estoril.