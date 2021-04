Fabio Fognini desiste do Estoril Open com lesão no pulso

O tenista italiano Fabio Fognini anunciou esta quinta-feira a desistência do Estoril Open, que terá lugar no Clube de Ténis do Estoril, de 26 de abril a 2 de maio, confirmou o diretor do torneio português do ATP Tour.

"Ele não está bem do pulso, acabei de ser informado pelo ATP. É uma pena e triste quando os jogadores desistem, mas o corpo é que manda. Quem vem jogar um torneio desta importância tem que estar a 100%, não gosta de estar a 90%. E obviamente quando sentem alguma dor têm que desistir e infelizmente acontece com alguma regularidade", revelou João Zilhão.

Apesar de "lamentar", o diretor do evento diz "compreender" a decisão do transalpino, número 27 do ranking ATP, que na passada quarta-feira foi desqualificado por insultos a um juíz de linha, quando defrontava o espanhol Bernabe Zapata Miralles (147.º ATP) na segunda ronda do ATP 500 de Barcelona, e defende que "o quadro está extraordinário".

"Vamos ter tantos bons jogadores que vai ser difícil gerir os quatro encontros diários no 'court' central, por isso, este ano, vamos ter grandes nomes a jogar nos courts secundários", acrescentou.

O Estoril Open terá como principais figuras de cartaz o argentino Diego Scwartzman (9.º ATP), o espanhol Pablo Carreño Busta (13.º ATP), campeão em 2017, o francês Gael Monfils (15.º ATP) e, entre outros, João Sousa (105.º ATP), que conquistou o título em 2018.

Na fase de qualificação, para já, está apenas confirmada a presença de Pedro Sousa, com entrada direta, sendo que a organização do torneio ainda dispõe de dois wild cards que serão entregues o mais tardar nesta sexta-feira.