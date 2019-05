João Domingues: «Nunca me importo com quem está do outro lado da rede»

João Domingues deu uma excelente réplica perante o primeiro cabeça de série do Estoril Open, Stefans Tsitsipas, mas lamentou as oportunidades desperdiçadas perante o número '10' da hierarquia mundial. "Sou muito competitivo, para ser sincero não me interessa quem está do outro lado da rede. Tive demasiadas chances e não aproveitei. Estou chateado, mas o balanço é positivo. De 0 a 100 tenho 70 % de coisas positivas. Faltou-me aproveitar as muitas oportunidades que tive. Cheguei a ter o jogo na mão. No primeiro set, com 5-4 a meu favor e na frente por 30-0, não consegui aproveitar. Quando assim é só podemos ficar tristes", anotou, admitindo ainda que não conseguiu "ultrapassar mentalmente" este mesmo ponto.O tenista português (nº214 do ranking) aprovetou ainda para desvalorizar o ranking, referindo que não há assim tanta diferença como à primeira vista pode parecer. "O Tsitsipas não é perfeito... como todos os jogadores. Já tinha esta opinião. De um top50 ou top100 para um top200 não há muita diferença. Ele conseguem é estar ao melhor nível durante mais tempo", afirmou João Domingues, de 25 anos.