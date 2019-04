João Sousa defende título no Estoril Open frente a "um lote de jogadores muito forte"

O português João Sousa assegurou este domingo estar motivado para "fazer um bom torneio" no Clube de Ténis do Estoril, onde vai defender o título do Open do Estoril diante "um lote de jogadores muito forte".O vimaranense e 50.º colocado do 'ranking' ATP ainda não conhece o adversário, uma vez que vai jogar frente a um jogador oriundo do 'qualifying', mas não espera facilidades na estreia."Independentemente do adversário vai ser um encontro difícil. Não há rondas fáceis, para além de que este torneio está fortíssimo, tem um lote de jogadores muito forte. Vai ser uma semana de ténis muito boa, de grande nível. Espero jogar bem, fazer um bom torneio e jogar ao mais alto nível", afirmou.Além de lembrar que não será a primeira vez que vai defrontar um 'qualifier', que chegam, sem dúvida, à ronda inaugural "mais habituados às condições", João Sousa garantiu estar "bem fisicamente" e empenhado em "dar o melhor e vencer"."O objetivo é sempre o mesmo, tentar fazer um bom torneio. No ano passado o apoio do público foi fundamental para vencer e espero, este ano, ter também ter esse carinho e dar o meu melhor como sempre", sublinhou o minhoto, mostrando-se "motivado para fazer um bom Estoril Open e lutar em cada ponto."