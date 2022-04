Jornada para esquecer para João Sousa no Estoril: conheça os resultados e o programa do terceiro dia

João Sousa, número 83 do ranking ATP e melhor tenista português de todos os tempos, viveu ontem um dia para esquecer num court onde no passado já foi muito feliz.

O vimaranense, de 33 anos, campeão do maior torneio português do calendário ATP, em 2018, perdeu em 64 minutos com argentino Sebastian Baez, 59º ATP, por 6-1 e 6-3, num embate em que o tenista das Pampas esteve sempre por cima de uma versão ‘apática’ do habitualmente muito competitivo número um nacional.

Sousa até nem entrou mal na partida – com um jogo de serviço em branco – mas Baez deixou de falhar a partir desse momento e encaixou nove jogos consecutivos em menos de meia-hora, num período em que o português ganhou apenas 12 pontos.

O número um nacional revelou alguma falta de intensidade pouco habitual – que teve dificuldades em explicar em conferência de imprensa – e não conseguiu jogar o encontro nos seus termos, nem tirar o argentino da sua zona de conforto, bem em cima da linha de fundo.

Apesar de ter chegado ao Estoril cedo e de garantir estar melhor preparado do que nunca para competir no maior torneio luso, o vimaranense nunca se sentiu bem em court e nem sequer conseguiu criar qualquer chance de break perante um adversário que tem no serviço a sua pancada menos boa.

Tradição argentina

Baez, o jogador mais baixo do top 100 a par de Diego Schwartzman e Yoshihito Nishioka (o ATP diz que os três têm 1,70m), compensou a falta de estatura com velocidade, variedade e toque de bola, mostrando algum do ténis que o levou a chegar à liderança do ranking mundial de juniores e que este ano já o conduziu à sua primeira final ATP, no torneio de Santiago do Chile (perdeu com o espanhol Pedro Martínez).

O argentino, que procura seguir as pisadas de David Nalbandian, Gaston Gaúdio e Juan Martin Del Potro como vencedor de torneios ATP em Portugal (todos na anterior versão do torneio), vai agora defrontar na segunda ronda o croata Marin Cilic, número 23 do Mundo, num encontro entre os jogadores mais alto e mais baixo da competição: são pelo menos (porque há quem diga que Baez é mais baixo do que os registos oficiais) 28 centímetros de diferença entre os dois. Mas ‘Sebita’ já está habituado...

Quando a João Sousa, somou a sua segunda derrota seguida em quadros principais ATP, depois de na semana passada ter caído à primeira em Belgrado diante do brasileiro Thiago Monteiro.

O tenista português vai jogar de seguida os dois ATP Masters 1000 de terra batida que ainda faltam disputar até Roland Garros: Madrid e Roma, sendo que terá de passar pelo qualifying em ambas as competições.

Continua em pares



A participação de João Sousa no maior torneio português ainda não terminou com a derrota em singulares. O minhoto de 33 anos continua a competir na variante de pares, ao lado do uruguaio Pablo Cuevas, que ontem avançou para os oitavos de final de singulares, com um triunfo diante do espanhol Roberto Carballes Baena, por 6-3, 3-6 e 7-6(4), naquele que foi, até agora, o encontro mais longo do torneio de 2022: 2 horas e 50 minutos.



Sousa tem como melhor resultado na variante de pares deste torneio as meias-finais da edição de 2018 – ano em que ganhou em singulares – ao lado do argentino Leonardo Mayer, entretanto já retirado.



Sousa e Cuevas voltam ao court para competir em pares somente na jornada de amanhã e já têm rivais: serão o veteraníssimo argentino Maximo Gonzalez e o sueco Andre Goransson, que derrotaram na primeira ronda o também argentino Federico Coria e o polémico francês Benoit Paire (hoje mais calmo...), por 4-6, 6-4 e [10-8], em 1h17 de duelo.



RESULTADOS DO DIA



1ª ronda singulares:

T. Paul (EUA/7)-R. Gasquet (FRA), 7-5 e 6-2

João Sousa (POR)-S. Baez (ARG), 6-1 e 6-3

B. Bonzi (FRA)-D. Thiem (AUT), 6-3 e 7-6(9)

S. Korda (EUA/8)-P. H. Herbert (FRA), 6-2 e 6-4

P. Cuevas (URU)-R. Carballes (ESP), 6-3, 3-6 e 7-6(4)

A. Ramos (ESP/6)-J. Thompson (AUS), 6-4, 3-6 e 6-4

H. Déllien (BOL)-J. Vesely (R. CHE), 6-3 e 6-3

C. Taberner (ESP)-L. Harris (A. SUL), 6-3 e 6-4



PROGRAMA DE HOJE



ESTÁDIO MILLENNIUM (13H00)

Alejandro Davidovich (ESP/4)-B. Zapata (ESP)

Nuno Borges (POR)-Frances Tiafoe (EUA/5)



ESTÁDIO MILLENNIUM (18H00)

Pablo Cuevas (URU)-Fernando Verdasco (ESP)

Albert Ramos (ESP/6)-Soonwoo Kwon (COR)



COURT CASCAIS (17H30)

Continuação de Nuno Borges/Francisco Cabral (POR)-Austin Krajicek/Ivan Dodig (EUA/CRO)



NÚMEROS



1 português está apurado para a segunda ronda de singulares do Millennium Estoril Open, depois da derrota de João Sousa. É Nuno Borges, tal como na última edição.



5 derrotas soma João Sousa no seu encontro de estreia no Millennium Estoril Open, tal como tinha acontecido em 2015, 2016, 2017 e 2021. O português foi campeão em 2018 e venceu um encontro em 2019.





