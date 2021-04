Kei Nishikori recebe último wild card para o Estoril Open

Kei Nishikori recebeu esta quinta-feira o último wild card para o quadro principal do Estoril Open, que terá lugar no Clube de Ténis do Estoril, entre a próxima segunda-feira e o dia 2 de maio, anunciou a organização.

Depois da atribuição do primeiro convite ao vimaranense João Sousa e do segundo ao búlgaro Grigor Dimitrov, 17.º colocado no ranking ATP, o diretor do torneio português do ATP Tour decidiu proporcionar a estreia de Nishikori em território nacional.

"Se já tínhamos um elenco fortíssimo, a adição de Kei Nishikori vem dar ainda mais relevo e projeção internacional ao torneio. Não só é um jogador de enorme qualidade com passagem pelo top 5 mundial, como também é um dos poucos a ter conseguido múltiplas vitórias sobre cada um dos chamados 'Big 4'", destacou João Zilhão.

Já o nipónico, além de agradecer o convite, admitiu sentir-se "muito bem e muito ansioso por jogar o Estoril Open", depois de disputar o ATP 500 de Barcelona, no qual vai defrontar esta quinta-feira o espanhol Rafael Nadal no encontro de acesso aos quartos de final.

Aos 31 anos e atualmente no 39.º lugar na hierarquia ATP, Nishikori detém vários recordes na sua carreira, entre os quais o de primeiro japonês a integrar o top 5 mundial e primeiro tenista asiático a jogar uma final de singulares masculinos de um torneio do Grand Slam, por ocasião do US Open, em 2014.