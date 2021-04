Nuno Borges ainda venceu um set mas acabou eliminado por Marin Cilic no Estoril Open

O tenista português Nuno Borges foi derrotado esta quarta-feira pelo croata Marin Cilic, antigo número três mundial, na segunda ronda do Estoril Open, que decorre até 2 de maio no Clube de Ténis do Estoril.





Num encontro interrompido duas vezes, devido à chuva, o jogador natural da Maia, número 331.º do 'ranking' ATP, não conseguiu superar o experiente adversário, de 32 anos, que figura atualmente no 42.º lugar na hierarquia mundial, e cedeu em três sets, pelos parciais de 6-7 (5), 6-4 e 6-4, em duas horas e 23 minutos.

Garantido o triunfo ante o 'qualifier' português, de 24 anos, que se estreou esta semana no ATP Tour, Marin Cilic, campeão do US Open em 2014, vai defrontar nos quartos de final o sul-africano Kevin Anderson, antigo 'top 5' mundial e atual 105.º colocado, que bateu hoje o espanhol Roberto Carballes Baena, por 6-3 e 7-6 (4).