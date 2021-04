Nuno Borges ultrapassa Thompson e segue para a segunda ronda do Estoril Open

Nuno Borges assinalou esta segunda-feira a sua estreia num quadro principal de um torneio do ATP Tour com uma vitória diante do australiano Jordan Thompson na abertura do Estoril Open, qualificando-se para a segunda ronda.

Depois de receber um 'wild card' e passar com distinção a fase de qualificação, o jovem maiato, de 24 anos, surpreendeu o favorito australiano, 61.º colocado no 'ranking' mundial, e alcançou o triunfo em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-3.

Apesar de um início de encontro um tanto inconstante e de ter estado em desvantagem (1-4), com dois 'breaks' sofridos, Borges, número 331.º na hierarquia mundial, conseguiu recuperar e quebrar o adversário, pela segunda vez, no sétimo jogo, restabelecendo, assim, a igualdade logo a seguir (4-4).

Empurrada a decisão do 'set' inicial para 'tie-break', o jovem campeão nacional não perdeu a oportunidade de, no terceiro 'set point' que dispôs, colocar-se em vantagem no marcador.

Na segunda partida, interrompida no 3-2 para o tenista português receber assistência médica, devido a uma dor no joelho direito, o primeiro 'break' surgiu no sexto jogo (4-2), favorável a Borges, que confirmou a liderança no jogo seguinte e, embora tenha deixado escapar dois 'match points', não se deixou intimidar e encerrou o desafio ao cabo de uma hora e 50 minutos.

Nos oitavos de final, após a conquista inédita, o recente vice-campeão do 'challenger' 2 de Oeiras vai defrontar o vencedor do encontro entre o jovem espanhol Carlos Alcaraz, de 17 anos, número 120 do mundo, e o croata Marin Cilic (42.º ATP), campeão do Open dos Estados Unidos, em 2014.