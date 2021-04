Shapovalov derrotado e Gasquet retira-se do Estoril Open

O tenista canadiano Denis Shapovalov, primeiro cabeça de série do Estoril Open, foi eliminado pelo francês Corentin Moutet no Clube de Ténis do Estoril, onde o ex-campeão Richard Gasquet não entrou esta quinta-feira em 'court' devido a uma lesão.

Naquela que foi a sua estreia em Portugal, Denis Shapovalov, 14.º colocado no 'ranking' ATP e a maior figura do ATP 250 português, mostrou-se pouco eficaz diante o francês Corentin Moutet (73.º ATP) e acabou derrotado em três 'sets', com os parciais de 6-4, 2-6 e 6-4, em duas horas e seis minutos.

"Tento sempre ser agressivo, mas penso que fui o suficiente. Fiquei um pouco confuso taticamente. Foi mais uma questão mental. Quero ser agressivo, esse é o meu jogo, mas, mentalmente, tenho de me comprometer com isso e não ter medo", explicou o esquerdino canadiano.

Depois de ter estado em desvantagem (1-3) no terceiro parcial, o jovem gaulês, de 22 anos, a mesma idade do adversário, conseguiu recuperar e, com dois 'breaks', sentenciou o triunfo e a qualificação para os quartos de final de um torneio ATP, depois de Melbourne 2, pela segunda vez esta época.

Ao contrário de Shapovalov, que sai do Clube de Ténis do Estoril sem qualquer vitória, o também esquerdino francês já tem um novo desafio marcado com o espanhol Albert Ramos-Vinolas (46.º ATP), que afastou o seu compatriota Pierre-Hugues Herbert (86.º ATP), pelos parciais de 6-2 e 7-6 (3).

Já Richard Gasquet, campeão da primeira edição do Estoril Open no Clube de Ténis do Estoril, em 2015, nem chegou a pisar hoje a terra batida do 'court' central para defrontar o chileno Cristian Garín, segundo cabeça de série.

O antigo 'top 10' mundial e atual 52.º classificado contraiu uma lesão no adutor esquerdo e desistiu de disputar os oitavos de final, cedendo, assim, a passagem aos quartos de final ao jovem, de 22 anos, que vai medir forças com o britânico Cameron Norrie, após a vitória deste ante o espanhol Pedro Martínez, por 4-6, 7-6 (7-1) e 7-5.