Bruno Fernandes 'barrado' no Estoril Open por vestir calções

Um episódio insólito aconteceu esta terça-feira no Estoril Open quando Bruno Fernandes foi impedido de entrar na tenda VIP do evento por... vestir calções. O problema foi facilmente resolvido, pois arranjaram-se calças adequadas para o capitão do Sporting e este acabou por entrar, assistindo tranquilamente aos encontros de ténis no recinto.Tal situação explica-se com o facto de a organização não deixar, desde há vários anos, que os convidados masculinos frequentem este espaço de calções vestidos.Para além do médio leonino, estão também presentes Zlobin e Yuri Ribeiro, do Benfica, e Bernardo Silva, do Manchester City. Refira-se que esta terça-feira entra em ação João Sousa no quadro principal.