Estoril Open: Antigo campeão Pablo Carreño-Busta eliminado na estreia

O tenista espanhol Pablo Carreño-Busta, campeão do Estoril Open em 2017, foi esta terça-feira afastado pelo francês Jeremy Chardy na primeira ronda de singulares do torneio, que decorre no Clube de Ténis do Estoril.Chardy, número 42 do ranking ATP, triunfou em três 'sets', pelos parciais de 5-7, 6-1 e 6-2, após duas horas e cinco minutos de encontro no 'court' central.Na próxima ronda, o tenista francês, de 32 anos, vai medir forças com o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, proveniente do 'qualifying' e que bateu hoje o norte-americano Taylor Fritz por 7-6 e 6-4.Para Carreño-Busta, campeão em 2017 e finalista vencido no Estoril em 2016, está a ser um ano difícil, pois já não ganha um encontro desde o Open da Austrália, em janeiro.