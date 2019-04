Fabio Fognini: «Não deixei de ser um cavalo louco»

O tenista Fabio Fognini, casado com Flavia Pennetta - antiga top10 mundial e campeã do US Open em 2015 -, teve uma declaração curiosa no Estoril Open. Após a sua própria esposa ter afirmado numa entevista que Fognini mudou depois de ter sido pai, o tenista italiano discordou da mulher e vincou a sua mentalidade vencedora.

"Quando o meu filho nasceu passei a ver as coisas de uma maneira diferente, mas continuo a ser o Fábio fognini. Não me interessa muito que as pessoas digam o que é certo ou errado. Não deixei de ser um cavalo louco", afirmou Fognini, de 31 anos, ele que admitiu não estar "a 100%" para o encontro desta quinta-feira frente a Pablo Cuevas, alusivo aos oitavos-de-final do torneio português.