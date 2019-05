Frances Tiafoe aliviado por superar maratona com Yoshihito Nishioka

O tenista norte-americano Frances Tiafoe não escondeu o seu contentamento por eliminar esta quinta-feira no Estoril Open o japonês Yoshihito Nishioka, no mais longo encontro do torneio, e assim assegurar a presença nos quartos de final.Depois de duas horas e 25 minutos e os parciais de 2-6, 6-3 e 7-6 (7-5), o oitavo cabeça de série e finalista vencido de 2018 sublinhou a sua "frustração" pelo tipo de jogo imposto pelo nipónico, 71.º do ranking, assente em longas e desgastantes trocas de bola."Estava um pouco de vento e ele não estava a falhar muitas bolas. Depois, tornou-se complicado e cheguei a atirar a raquete ao chão. Ele impôs trocas de bola muito longas e é algo de que não gosto. Estou muito cansado, ele trabalhou muito e tornou o meu jogo um pesadelo. Estou satisfeito por ter terminado com a vitória", afirmou o número 31 do mundo, deixando ainda uma palavra de agradecimento ao público pelo apoio no 'court' central.Na próxima fase, agendada para sexta-feira, Frances Tiafoe vai encontrar pela frente o uruguaio Pablo Cuevas, em mais uma partida a disputar na ronda noturna no Clube de Ténis do Estoril.