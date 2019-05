Gael Monfils confirma favoritismo e segue para os quartos-de-final do Estoril Open

O tenista francês Gael Monfils venceu o norte-americano Reilly Opelka por 3-6, 6-3 e 6-0 e garantiu a passagem aos quartos-de-final do Estoril Open.Frente ao gigante de 2,11m, o gaulês, n.º 18 do ranking ATP, até entrou a perder na partida, mas conseguiu confirmar o favoritismo nos dois sets seguintes. O forte vento que se fez sentir no Clube de Ténis do Estoril em nada ajudou Monfils e Opelka que não conseguiram pôr em prática o seu melhor ténis.O francês, de 32 anos, vai defrontar nos ‘quartos’ o vencedor do embate desta quarta-feira entre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, proveniente do qualifying e atual 167.º do mundo, e o francês Jeremy Chardy, 42.º do ranking ATP.