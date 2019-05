João Sousa diz que adversários "lidaram melhor com condições" climatéricas

João Sousa justificou esta quarta-feira a derrota em pares, ao lado de Leonardo Mayer, com a dificuldade para lidar com o vento nos quartos de final do Estoril Open, diante de Luke Bambridge e Johnny O'Mara."As condições hoje estavam muito difíceis, não conseguimos lidar bem com isso. Estava muito vento, eles conseguiram fazer um bom jogo e foram melhores que nós, não em termos de nível de jogo, mas lidaram melhor com as condições. E daí a vitória", defendeu o vimaranense.Além de assegurar estar "bem fisicamente", depois de terça-feira de ter acusado "muito cansaço" após a estreia vitoriosa no quadro de singulares, João Sousa garante não ter ficado afetado com o desaire frente aos britânicos, em véspera de defrontar o belga David Goffin."Gosto de jogar a variante de pares, sobretudo ao lado do Leo. Tento sempre dar o meu melhor e tentamos vencer sempre. Não estamos contentes com a derrota, como é óbvio, mas estamos ambos ainda a competir em singulares, naquela variante em que estamos mais focados", completou.João Sousa regressa quinta-feira aos 'courts' do Clube de Ténis do Estoril para disputar o acesso aos quartos de final do Estoril Open com Goffin, sexto cabeça de série do Estoril Open.